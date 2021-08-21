شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: حققنا فوزا مهما أمام سيراميكا.. والدورى يقترب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، مشيراً إلى أن الفريق يقترب من حسم بطولة الدورى.

وقال نائب رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزاً مهماً على فريق منظم مثل سيراميكا كليوباترا، وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، سعداء بهذا الفوز وارتفاع الرصيد إلى النقطة 76، واتساع الفارق إلى 4 نقاط مع النادي الأهلي، كما أن الفريق اقترب من تحقيق لقب الدوري العام، ويحتاج إلى تحقيق الفوز أمام الإنتاج الحربي المباراة المقبلة".