شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: حققنا فوزا مهما أمام سيراميكا.. والدورى يقترب من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الإتربى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، مشيراً إلى أن الفريق يقترب من حسم بطولة الدورى.
وقال نائب رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزاً مهماً على فريق منظم مثل سيراميكا كليوباترا، وأهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، سعداء بهذا الفوز وارتفاع الرصيد إلى النقطة 76، واتساع الفارق إلى 4 نقاط مع النادي الأهلي، كما أن الفريق اقترب من تحقيق لقب الدوري العام، ويحتاج إلى تحقيق الفوز أمام الإنتاج الحربي المباراة المقبلة".
ويواجه نادى الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى، ويحتاج الزمالك الفوز فى هذه المباراة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.
واقتربت بطولة الدورى من الانتهاء فى موسم كروى يعتبر هو الأطول فى تاريخ الكرة المصرية، وتمكن نادى الزمالك من الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى برصيد 76 نقطة، بعد الفوز على سيراميكا واستمرار فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى 4 نقاط بعد فوز الفريق الأحمر على المصرى ليحتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة، فى المبارايات التى أقيمت أمس ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 لبطولة الدورى الممتاز.