شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: كان الله فى عون أفشة.. وصلاح محسن بديل مناسب لشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، أن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى يعانى بشكل واضح من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات، وهذا الإجهاد أثر على مستواه أمام المصرى، فى اللقاء الذى فاز خلاله الأهلى برباعية مقابل هدفين، وقال الصقر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: الأهلى كان من الممكن أن يسجل هدفين في أول دقائق المباراة، وحسين الشحات ظهر بشكل جيد، وكان الله في عون أفشة لأنه مجهد جداً والأهلى متأثر بإجهاده، ولكن الشحات يقوم بتعويض أفشة، وأعتقد أن هذا الموسم هو الأفضل للشحات، وعلى معلول رغم إجهاده مفتاح لعب مهم جداً.

وأضاف الصقر: "أغلب الأهداف التى استقبلها الأهلى مؤخراً كانت لسوء تغطية عكسية من الأطراف، على ماهر لعب بهدوء أعصاب وفتح المباراة بحثاً عن الفوز على الأهلى، وضمن اللعب في الكونفدرالية، وصلاح محسن يعتبر أقرب لاعب لمحمد شريف في الأهلى".

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، أمس ، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى عن طريق صلاح محسن في الدقيقة التاسعة، ونجح عمر كمال عبد الواحد في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن الأهلى عاد وتقدم من جديد في الدقيقة 35 عن طريق طاهر محمد طاهر، وانتفض المصري ليدرك هدف التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد جمعة ونفذها أحمد رفعت في الدقيقة 41، ليأتى حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول ويضع الأهلى في المقدمة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم البديل محمود كهربا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الرابع للأهلى.