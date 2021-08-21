شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تشكل لجنة تنسيقية مع وزارة الرياضة للإشراف على انتخابات الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة تنسيقية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية للإشراف على إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.





وجاء قرار اللجنة الأولبمية المصرية كالآتى:

قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم "9"

بالاطلاع على قانون الرياضة، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لوائح النظم الأساسية للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وعلى خطاب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لوزير الشباب والرياضة المؤرخ في 14 أغسطس 2021، وعلى خطاب وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 أغسطس 2021، ولصالح الرياضة المصرية.

المادة "1"

تشكل لجنة تنسيقية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية من الآتي أسمائهم للإشراف على الانتخابات:

المستشار عبده أحمد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضو مجلس الهيئات القضائية السابق "رئيسا"، وعضوية كل من:

المستشار طارق أبوزيد، المستشار محمد الدمرداش، المستشار محمد دياب، الدكتور عادل رضوان، محمد سعيد مازن، الدكتور محمد إبراهيم الدمياطي، محمود عزمي هنداوي، أحمد صبحي شريف، عماد إبراهيم السيد، أحمد محمد أسعد، أحمد عبدالعليم، ناصر عبدالمحسن، أحمد سعيد، أحمد أيمن أمين، محمد نجيب، أحمد عبدالعزيز إسماعيل.

المادة "2"

تتولى اللجنة تنسيق القيام على متابعة ومراجعة المنازعات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وتصنيفها للهيئات، وإجراءات الدعوة، وانعقاد الجمعيات العمومية، والعمل على حوكمة الإجراءات الخاصة بها على وفق من القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة "3"

تجتمع اللجنة يوميا بالمقر المخصص لها باللجنة الأولمبية المصرية للتصدي لاختصاصاتها، ويحرر عن أعمالها محضر بتوصياتها، ويصدر نفاذا له قرارات من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

المادة "4"

تنهي اللجنة أعمالها في موعد غايته 5/10/2021، وتقدم تقريرا شاملا بكافة التوصيات والأعمال التي تصدت لها لوزير الشباب والرياضة ولرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا تعلن فيه الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ابتداء من يوم 28 اغسطس الجاري، وفقا لجدول زمني محدد في البيان، حيث طالبت اللجنة الأولمبية من جميع رؤساء الاتحادات بعقد اجتماع في الفترة من 21 أغسطس حتي يوم 24 من نفس الشهر لتحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية عن موعد لإرسال الميعاد المحدد للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة من 28 أغسطس حتي 8 سبتمبر المقبل.