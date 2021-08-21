شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: الزمالك كان أكثر رغبة فى الفوز.. ومُتعجب من ضربة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن الزمالك كان أكثر رغبة في الفوز على فريقه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الأبيض، مشكوك فيها، لكنه مع ذلك يحترم القرارات التحكيمية.

وأوضح شعبان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب اللقاء: "عملنا اللى علينا وحرمنا الزمالك من الوصول لمرمى فريقنا كثيرا، لكن جودة لاعبى الزمالك حسمت الأمور، وأشكر لاعبى سيراميكا على المجهود الذى قدموه أمام فريق بحجم كبير مثل الزمالك".

وتابع المدير الفني لفريق سيراميكا: "قدمنا مباراة جيدة وكنا المبادرين بالتسجيل، لكن الزمالك نجح في العودة سريعا وفي الشوط الثاني حسم الأمور من ضربة جزاء أراها غريبة لاحتسابها، لكن كل التقدير للقرارات التحكيمية، كنا نبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير لذلك أنا غير راض عن النتيجة".

وواصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.