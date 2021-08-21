شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 21 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 21 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة لقاءات تجمع البنك الاهلى مع غزل المحلة والإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى ومباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة ومباراة سموحة مع الجونة في ختام منافسات الجولة 32 للمسابقة.

موعد مباراة البنك الاهلى مع غزل المحلة

تقام مباراة البنك الاهلى مع غزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في مواجهة حاسمة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى

تقام مباراة الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة

تقام مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من البنك الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 46 هدفاً.

موعد مباراة سموحة مع الجونة

تقام مباراة سموحة والجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.