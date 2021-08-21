شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد السيد سالم أمام الإنتاج بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاتحاد السكندري خدمات لاعبه السيد سالم أمام الإنتاج الحربي في اللقاء المقرر له غدا السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب انتهاء إيقاف اللاعب، والذى حرم الفريق من خدماته في المباراة الأخيرة.

ويعود السيد سالم لتدعيم خط دفاع الاتحاد السكندري أمام الإنتاج الحربي، وهي المباراة التي يطمح فيها زعيم الثغر للفوز وتحسين مركزه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتأكد غياب مدافع الفريق محمود رزق والذى اشتكى من شد في العضلة الخلفية فى تدريب الامس، كما يغيب مروان عطية للايقاف.

ويعانى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد من الغيابات الموثرة والتي تغيب لفترة طويلة منذ بداية الموسم الامر الذى يرهق اى مدير فنى يرغب فى الحفاظ على قوام الفريق.

ويستعد الاتحاد للدخول فى معسكر مغلق اليوم عقب التدريب المسائى والسفر للقاهرة استعداد لمباراة الإنتاج الحربى ويرغب العميد فى تحقيق الفوز لضمان الزحف نحو المربع الذهبى.