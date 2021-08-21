شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: المصرى لم يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بسبب يد صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى، أن اللعبة الجدلية التى شهدتها مباراة الأهلى والمصرى في الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى شهدت لمسة يد من صلاح محسن داخل منطقة جزاء الأهلى، لا ترتقى إلى ركلة جزاء.

وقال الشناوى في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" عبر أون تايم سبورت: "الوضع التشريحى لصلاح محسن يشير إلى أن يده في وضعها الطبيعى وهذه اللمسة لا تحتسب ركلة جزاء، وليست كل لمسة يد ركلة جزاء".

وأضاف: "أكرم توفيق استحق إنذاراً في ارتكابه خطأ ضد لاعب المصرى، لأنه كان في طريقه إلى لعبة واعدة، ولكن أكرم لم يحصل على إنذار".

وواصل الشناوى: "ركلة جزاء المصرى صحيحة بعد إعاقة السولية للاعب المصرى، وهدف الأهلى الأخير لم يكن كهربا في موقف تسلل رغم اعتراض لاعبى المصرى وبالتالى هدفه صحيح".

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى عن طريق صلاح محسن في الدقيقة التاسعة، ونجح عمر كمال عبد الواحد في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن الأهلى عاد وتقدم من جديد في الدقيقة 35 عن طريق طاهر محمد طاهر، وانتفض المصري ليدرك هدف التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد جمعة ونفذها أحمد رفعت في الدقيقة 41، ليأتى حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول ويضع الأهلى في المقدمة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم البديل محمود كهربا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الرابع للأهلى.