موعد مباراة الأهلى القادمة فى بطولة الدورى

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على استاد خيرى بشارة، فى الجولة القادمة والقبل الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

وواصل نادى الزمالك تربعه على جدول بطولة الدورى بعد إقامة أربعة مباريات اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصري، حيث نجح الفريق الأبيض فى الفوز على سيراميكا 2-1، فيما فاز الأهلى على نظيره المصرى البورسعيدى 4-2 ، ليستمر فارق الأربع النقاط بين قطبى الكرة المصرية.

جدول ترتيب الدورى

تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة ، فيما استمر فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد خسارة المصرى البورسعيدي وتجمد رصيده إلى النقطة 49 أيضاً .