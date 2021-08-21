شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات نسر مباراة الأهلى والمصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، نسر مباراة الأهلى والمصرى، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتخت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.



الشحات



حسين الشحات

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.