- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات نسر مباراة الأهلى والمصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، نسر مباراة الأهلى والمصرى، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتخت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.
الشحات
حسين الشحات
وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
تقدم الأهلى عن طريق صلاح محسن في الدقيقة التاسعة، ونجح عمر كمال عبد الواحد في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن الأهلى عاد وتقدم من جديد في الدقيقة 35 عن طريق طاهر محمد طاهر، وانتفض المصري ليدرك هدف التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد جمعة ونفذها أحمد رفعت في الدقيقة 41، ليأتى حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول ويضع الأهلى في المقدمة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم البديل محمود كهربا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الرابع للأهلى.
بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.