شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ20 لاعبا في الاتحاد السكندرى لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره الإنتاج الحربي في مباراة هامة للغاية على أرضية ملعب استاد السلام اليوم وذلك ضمن فعاليات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم. ويحتل الإتحاد السكندري المركز السادس علي جدول الترتيب برصيد 43 نقطة حصدهم من خلال مشاركته في 31 مباراة وحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات بنيما خسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وسكنة شباكه 34 هدفا. وسقط الفريق السكندري في فخ التعادل في أخر جولتين خاضهم حيث تعادل أمام فريق وادي دجلة بدون أهداف بينما تعادل أمام فريق سيراميكا بدون اهداف ويسعي الفريق السكندري من أجل تعديل المسار وتصحيح الأخطاء التي وقع بها ومحاولة النهوض من جديد وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة الغائبة عنه منذ جولتين. وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: السيد سالم، صبري رحيل، داميون لوي، هشام صلاح، محمد رجب، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، محمود شعبان.

خط الوسط: فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، بلال السيد، خالد الغندور، أحمد حجي، عمار حمدي، أحمد راشد.

خط الهجوم: عادل نيمار، عبدالغني محمد.

ويغيب عن قائمة زعيم الثغر كل من خالد قمر ومحمود رزق بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة سيراميكا.