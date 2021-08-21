شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يحتفل بـ4 سنين فى الزمالك: أتمنى الاستمرار وشكرا للجمهور على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جمهوره عقب مرور 4 سنوات على بقائه لنادى الزمالك، موضحا أنه يتمنى الاستمرار، وذلك بعد حصاد 7 بطولات مع الفريق.

وكتب عبد الله جمعة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد الله وبفضل الله النهاردة تمت 4 سنين داخل جدران نادي الزمالك العريق و بشكر ربنا ان ربنا كرمني ب ٧ بطولات مع نادي الزمالك واتمني الاستمرار داخل بيتي واحب اشكر جمهور نادي الزمالك الكبير على دعمهم لي والقادم افضل إن شاء الله".



عبد الله جمعة

يشار إلى أنه اشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب النادي الأهلي قبل جولتين فقط من النهاية.

ويتبقى للزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مباراتا الإنتاج الحربى والبنك الأهلى، ويكفى الفوز في مباراة واحدة منهما لتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري هذا الموسم، فيما يتبقى للأهلى مباراتا الجونة وأسوان، عليه أن يفوز بها وينتظر تعثر المنافس في المباراتين، وهو سيناريو يبدو بعيد المنال هذا الموسم في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها الفارس الأبيض.

الزمالك الذى يبدو أقرب المرشحين حظوظا للتتويج نجح فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.