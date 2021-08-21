نائب رئيس الزمالك: التجديد لبنشرقي في المرحلة الأخيرة.. وكارتيرون مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، بأن المفاوضات من أجل تجديد عقد أشرف بنشرقي وصلت إلى المرحلة الأخيرة، موضحًا أن المدير الفني باتريس كارتيرون سعيد داخل النادي وسوف يستمر الموسم المقبل.

وقال الإتربي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "أشيد بكارتيرون والتبديلات التي قام بها في الشوط الثاني، والتغييرات كلها في محلها، ومنعت سيراميكا كليوباترا من الوصول إلى المرمى، بل بالعكس كان لدينا فرصة عن طريق أوباما في الدقائق الأخيرة."

وتابع: "لا نستطيع أن نقول أن الزمالك حقق لقب الدوري لكننا في الوقت الحالي مازلنا نحتاج لمزيد من النقاط من أجل حسم اللقب، وفي حالة الفوز على الإنتاج الحربي يمكن أن نتحفل باللقب."

وأضاف: "هناك مكافآت تحفيزية للفريق منذ 5 مباريات، لأن الفريق يمتلك لاعبين رجال، ويرغبون في منح بطولة الدوري للزمالك."

أما عن موقف فريقه في أخر جولتين فقال: "نتمنى حسم الدوري في المباراة المقبلة، حتى لا ندخل في معاناة بالجولة الأخيرة".

وانتقد سلوك جنش، وعبر عن دعمه لقرار المدير الفني بشأن قائلًا: "جنش ارتكب خطأ جسيم، وبالرغم من احترامي وحبي له، لا يجوز أن يفعل شيء كهذا، إذا كان رونالدو نفسه يجلس على مقاعد البدلاء".

وواصل: "خطأ فتوح الذي ارتكبه وأعلنا عنه، لم يقارن بما فعله جنش، ومع ذلك تعرض للعقوبة، واستبعده كارتيرون وعندما انتهت مدت العقاب عاد، ولا يجوز أن يفعل جنش شيء كهذا لأنه قائد الفريق وكان يلعب من قبل".

وتحدث عن مفاوضات الجديد لأشرف بنشرقي، قائلًا: "مفاوضات بنشرقي في المراحل الأخيرة، لكننا في الوقت الحالي لا نفكر إطلاقًا إلا في بطولة الدوري، وعندما ينتهي الدوري سوف نجلس مع اللاعب وأعتقد أن الأمور قريبة للغاية".

وواصل: "كارتيرون سعيد مع نادي الزمالك، ومستمر معنا، ومعجب للغاية بما توفره لجنة إدارة الزمالك له، ونحن حتى الآن عندما نعد بشيء نقوم بتنفيذه."