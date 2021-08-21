عبدالحفيظ: لن نحقر من تحقيق الزمالك للدوري.. وما حدث لن يتكرر في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبدالحفيظ مديرالكرة في الأهلي، أن ناديه لا يحقر من بطولات أحد، مشيرًا إلى أنه في حالة تحقيق الزمالك لبطولة الدوري سيبارك له.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي بعد مباراة المصري: "ما فيش حد يقدر يقلل من جمهور الأهلي، مباراة المصري جيدة في ظل ضغط المباريات، لم نكن موفقين من قبل".

وأضاف: "اللى مزعلنى ان البطولة كانت في المتناول يمكن يكون هناك تقصير من جانبنا، حتى لو راح الدوري للزمالك يمكن يكون تعب أكثر منا ويكونوا هناك بعض الأمور اتراجعت منهم أفضل منا ويمكن يكونوا كانو موفقين".

وتابع: "ليس الأهلي من يقلل من البطولات التي تحصل عليها الفرق الأخرى، لو حدث وحقق الزمالك لقب الدوري لن نحقر من هذا الأمر، وفي حال حصولهم على البطولة فمبروك للنادي ولجمهوره، ويمكن نكون تعرضنا للضغط وتسبب في خسارة البطولة في النهاية".

وأكمل: "في اوقات كثيرة كان الفريق يعاني من الإرهاث، كان هناك استخفاف بالعقول في بعض الأحيان، يجب أن نحسن من قرارتنا ولن نثق في اي شخص وما حدث في الدوري لن نسمح بتكراره في كأس مصر فنحن نعلم كل شيء، ولا يوجد أي مبرر لضغط مباريات الكأس".

واستطرد""الثقة تأتي من مواقف واحداث وقرارات وعدم ثقتي في شخص ما ليست سبة أو تجاوز، من الممكن ألا يثق شخص ما في سيد عبد الحفيظ. أمر طبيعي".

وواصل"في النهاية كان هناك بعض الأخطاء ووافقنا على ببعض الأمور ولن نقبل بها مرة أخرة، سنلعب حتى أخر نفس المهم أن تظل رافع رأسك وحصلنا على لقبي لدوري أبطال إفريقيا خلال الأشهر الماضية".

وأوضح: "ألوم نفسي لأن الدوري كان في المتناول مع احترامي كل الأندية لا يجب أن اخسر نقاط من فرق تصارع على الهبوط وفي موسم واحد"

وتابع: "قصرنا وكان هناك بعض العوامل التي لم تكن في صالحنا لكن ربنا كبير، في النهاية أقول هذه كرة ورياضة زي ما بتكون عاوز تتقدم لابد أن تراجع نفسك وكان في أمور خارجية ضدالهلي وما حدث لن يتكرر في كأس مصر "

وأضاف: "من يقول انظر في ورقتك لا انا سأنظر في ورقتي وورقة غيري ولو هناك نصف ساعة زيادة لن أتركها، لن ندفع فاتورة أحد، الفريق الأخر لو لعب الاثنين هلعب أنا الإثنين"

وأتم: "أقول للجمهور يجب أن تظل وراء فريقك، واللاعبين كانوا رجال يمكن يكونوا ركزوا أكثر في افريقيا والسوبر الافريقي لكن كان يجب ألا يؤثر ذلك على المنافسة المحلية".

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على المصري بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة 32 من دوري we المصري، على ملعب الإسكندرية.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك قبل جولتين فقط من النهاية، وتراجع المصري للمركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث.

الأهلي رفض حسم الدوري في الجولة 32، حيث كانت خسارته تعني تتويج الزمالك، ليحافظ الأحمر على فرصته التي قد تنتهي الجولة المقبلة في حالة فوز الزمالك على الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة.