لبيب: ساسي هو "الخاسر" بالرحيل.. وكارتيرون يحسم مصير جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة : الخليج 365:

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك إنه سيكون هناك اجتماع يوم السبت مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بشأن الحارس محمود عبد الرحيم جنش، كما أكد أن الدولي التونسي فرجاني ساسي خسر برحيله عن القلعة البيضاء.

وأعلن كارتيرون أن الحارس جنش سيكون خارج الحسابات خلال الفترة المقبلة بعد رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأضاف لبيب من خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم : "في البداية، من يقترف أي خطأ سيُعاقب، أكن كل الاحترام لكل اللاعبين، سيكون هناك جلسة مع كارتيرون لمعرفة الأمر بالكامل وبكل الجوانب، بعد ذلك سيكون هناك توصيات من المدرب للإدارة، سوف أقوم بنقل الأمر لمجلس الإدارة بعدها سيكون هناك قرار بناءً على توصيات المدرب، الإلتزام مطلوب من الجميع، لكن وجهة نظري، هذه المواقف تظهر الأفراد."

وتطرق لبيب لنقطة أخرى حيث قال إن اسم الزمالك هو من يصنع النجوم: "الزمالك يصنع النجوم، الكابتن فرجاني ساسي هو الخاسر، الزمالك من صنع نجوميته، الزمن سوف يثبت ذلك، الزمالك يتصدر جدول الدوري بدون ساسي، الزمالك لا يتصدر بأي غياب."

وأتم: "بعد نهاية الموسم سيكون هناك جلسة مع المدرب لحسم مصير القائمة والعناصر المعارة، أكرر أنه لدينا أفضل عناصر في مصر."

واختتم لبيب التصريحاته قائلا: "هدفنا الفوز في المباراتين على الانتاج الحربي وعلى البنك الأهلي، هذا ما عاهد عليه اللاعبين."