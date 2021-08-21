كلوب: فتحنا مفاوضات التجديد لصلاح.. وهناك شيئان بشأنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بأن محمد صلاح جناح الفريق يمر بفترة جيدة على مستوى الأداء، والحالة المزاجية، كما أوضح أنهم فتحوا مفاوضات التجديد معه، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال كلوب ردًا على سؤاله في المؤتمر الصحفي، عما إذا كانت هناك نقاشات حول التجديد لمحمد صلاح، فقال: "نعم، أنا منخرط في كل شيء تقريبًا في النادي، ربما تحدث بعض المحادثات بدوني، هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أعرف كل الأشياء."

وتابع: "هذا هو الحال دائمًا: نحن لا نتحدث حقًا عن هذه الأنواع من الأشياء، أعلم أننا غيرنا ذلك قليلاً مع هندرسون لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدًا، ونخبرك عن كل خطوة صغيرة نتخذها في أي نوع من المفاوضات وأشياء من هذا القبيل."

وأضاف: "شيئان يمكن أن أقولهما، من الواضح أن مو يمر بلحظة جيدة حقًا من حيث كرة القدم، ومن حيث الحالة المزاجية، وكيفية تصرف منذ اليوم الأول عندما عاد (من فترة الراحة)، كان رائعًا للغاية."

وواصل: "نحن جميعًا بالغون، وكلنا محترفون، عندما تكون هناك محادثات، تكون هناك محادثات، وعندما يكون هناك قرار سنخبرك بذلك."

واستطرد: "حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل الأطراف معًا في هذه الأشياء، الأمر لا يتعلق بمو، بل أقول هذا بشكل عام."

واختتم قائلًا: "إذا كان هذا مثاليًا، إذا فهو كذلك، فلا داعي للتحدث عن أي شيء آخر ويمكن للأشخاص الفاعلين التحدث في الخلفية. مع بقاء عامين، يمكنك أن تتخيل أن هناك محادثات، هذا كل شيء."