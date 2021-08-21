مدرب سيراميكا: أرى أن الكرة خرجت قبل "تلامس" ركلة جزاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن الكرة خرجت من الملعب قبل أن يحدث تلامس بين عامر عامر حرس مرمى فريقه وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في ركلة الجزاء، التي حصل عليها الأبيض وحقق منها الفوز.

وقال شعبان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "نشعر برضا كبير عن الأداء، ومجهود اللاعبين، ونحن بطبيعة الحال نلعب أمام فريق كبير، وتقدمنا في النتيجة واستطاع أن يتعادل الزمالك في الوقت الضائع من الشوط الأول".

وتابع: "الدوافع على الزمالك من أجل الفوز كانت أعلى، وبذلنا مجهود لتحقيق هذا الأمر، لكنهم في النهاية تمكنوا من تحقيق الفوز".

وأضاف: "لا أرى أن الزمالك وصل للمرمى في الكثير من المرات".

وتحدث عن رأيه في ركلة الجزاء قائلًا: "لن أتحدث عن ركلة الجزاء، ويمكن أن يشاهدها الناس، لكني أرى أن الكرة خرجت من الملعب قبل أن يحدث أي تلامس".

واختتم: "كنت أتمنى تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل، وبالطبع لست سعيدًا لكني أشعر بالرضا عن الأداء خلال المباراة".