مدرب الأهلي: أين مَن كان يقول أفريقيا أهم من الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

قال سامي قمصان المدرب المساعد بفريق الأهلي، إنه لا يمكن أن يقلل من بطولة الدوري، مؤكدًا أن بطولة دوري أبطال أفريقيا أقوى وأن الأهلي هو بطل أفريقيا لكن هناك من يحاول التقليل من بطولات الأهلي فقط.

وتمكن الأهلي من الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم الجمعة ضمن الجولة 32 من عمر دوري we المصري.

وقال قمصان في تصريحات لقناة النادي الأهلي : "الموسم الماضي عندما كان الأهلي متفوق في بطولة الدوري، كان هناك من يخرج ويقول "أفريقيا أهم وهي الأقوى"، لا يمكن أن نقلل من بطولة الدوري بكل تأكيد لكن بطولة أفريقيا قوية ونحن أبطال القارة، هناك من يحاول التقليل من بطولات الأهلي فقط."

وأضاف: "الأهلي بعيد بفارق كبير عن أقرب منافسيه سواء في الدوري أو أفريقيا وكذلك كأس مصر، هناك فقط من يريد التقليل من بطولات الأهلي، من يقول بطولة أفريقيا أضعف من الدوري، اذا لماذا خرجت الأندية المصرية منها، لا يوجد في الدوري من هو أقوى من صنداونز او الترجي أو الرجاء او حتى النجم الساحلي."

وأتم: "لا يوجد فريق في العالم يمكن أن يحقق كل البطولات في نفس الوقت، أمر صعب، لا أريد أن أقول مبررات، هناك أخطاء وسنتعلم من الأخطاء ونقوم بتصحيحها، هناك ضغوط وكم كبير من المباريات، لا يوجد فريق في العالم لعب هذا الكم."

واختتم: "إن شاء اللع سيكون هناك تدعيمات وتصحيح للأخطاء، سنقاتل من أجل الفوز بالمزيد من البطولات."