صراع الدوري.. مباراة واحدة تكفي الزمالك للتتويج.. والأهلي يحلم بهديتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل فريق الزمالك تربعه على صدارة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 32 جولة من عمر المسابقة بعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية في آخر7 أسابيع، رغم فوز الأهلي أمام المصري البورسعيدي وتواجده في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل جولتين من النهاية.

ويسعى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز في مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء، ليُتوج رسميا باللقب الـ13 في تاريخه والأول منذ موسم 2014/2015.

وحصد الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 72 نقطة بعدما جمع 8 نقاط من أصل 12 في آخر 4 جولات، حيث تعادل مع الإسماعيلي وفاز على إنبي وتعادل مع طلائع الجيش وفاز على المصري.

وبات الأهلي في انتظار تعثر الزمالك في أخر مباراتين ، بالتزامن مع تحقيقه الفوز في مباراتيه المقبلتين ليحسم الدوري لصالحه متفوقا على المنافس بفارق نقطتين لصالحه.

ومن المقرر استكمال الجولتين المتبقيتين للأهلي والزمالك في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي جدول مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:

الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. استاد الدفاع الجوي.

الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): البنك الأهلي ضد الزمالك.. استاد بتروسبورت.

ويأتي جدول مباريات الأهلي المتبقية كالتالي:

الثلاثاء 24 أغسطس (الجولة 33): الجونة ضد الأهلي.. استاد خالد بشارة.

الجمعة 27 أغسطس (الجولة 34 الأخيرة): الأهلي ضد أسوان.. استاد السلام.

مباراة واحدة تكفي

يحتاج الزمالك للفوز في مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي، مساء الثلاثاء المقبل، دون النظر لنتائج فريق الأهلي في باقي مبارياته بالدوري.

فوز الزمالك سيجعل الفريق بطلا للدوري برصيد 79 نقطة، حتى لو خسر مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي.

وفي حالة خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي سيتأجل التتويج بالدوري لمواجهة الفريق أمام البنك الأهلي، ويتبقى للفريق الأبيض تحقيق الانتصار لحسم اللقب حتى لو فاز الأهلي في مباراتيه أمام الجونة وأسوان.

ويمكن للزمالك أن يحسم الدوري أيضًا في حالة التعادل أمام الإنتاج الحربي بشرط أن يخسر الأهلي أو يتعادل مع الجونة في الجولة المقبلة.