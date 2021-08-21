كارتيرون: التدوير ضروري في منافسة الأهلي.. ولن أتحدث عن حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه مضطر للاستمرار في التدوير بين اللاعبين من أجل منافسة النادي الأهلي حتى النهاية.

وقاد كارتيرون الزمالك لصدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي قبل جولتين من النهاية، ليقترب من حسم اللقب رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

وفي المؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1) قال باتريس :"لكي تنافس فريقاً كبيراً مثل الأهلي عليك أن تقوم بالتدوير، يجب أن يشارك الجميع".

وأضاف كارتيرون :"سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا، الانتصار مهم وأشعر بالرضا على أداء كل لاعبي الفريق، وسعيد بروحهم القتالية".

وتابع المدرب الفرنسي :"تمنيت رؤية الفريق يؤدي بنفس الشكل أمام الأهلي، الحماس كان رائعاً أمام سيراميكا كليوباترا مثل الأداء".

وأنهى كارتيرون :"لم أتحدث عن حسم الدوري، متبقي لنا مباراتين، سنحصل على راحة من مران الغد، ونمنح اللاعبين وقت للاحتفال مع أسرهم بفوز اليوم، وسنعود الأحد للعمل".