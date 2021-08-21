"لن أتحدث عن الزمالك أو التحكيم".. موسيماني يوضح سبب استقبال الأهلي للأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بأن فريقه يستقبل الأهداف لأنه في الجانب الأخر يسجل أهداف، موضحًا أنه رفض المخاطرة ببدر بانون مدافع الفريق في المباراة لأنه توقع أن تكون قوية كما حدث، ورفض الحديث عن الزمالك أو مستوى التحكيم في الدوري.

وقال موسيماني في تصريحاته عقب الفوز على المصري بنتيجة 4-2 ببطولة الدوري: "نستقبل الأهداف لأننا نهاجم، اليوم حققنا الفوز بنتيجة 4-2، هل بالنسبة لك تحقيق الفوز 2-0 وعدم استقبال أهداف أفضل؟"

وتابع: "النتيجة واحدة هنا الفارق هدفين، نحن نسجل أهداف ونستقبل، وكنا نستطيع تسجيل الكثير من الأهداف اليوم، وبالتأكيد أنتم ترغبون في مشاهدة أهداف، تسجيل 6 أهداف في مباراة واحدة شيء جيد لكرة القدم وأفضل من تسجيل هدفين".

أما عن سبب عدم تواجد محمد شريف في المباراة، وبقاء بدر بانون بين البدلاء، فقال: "لا نرغب في المخاطرة بمحمد شريف في الوقت الحالي، وكذلك بدر بانون".

ورفض الحديث عن موقف الزمالك، قائلًا: "لا أتحدث عن الزمالك، أحب التركيز على فريقي فقط، صرحت بذلك الأسبوع الماضي وسأقول هذا غدا والموسم المقبل، لن أتحدث عن الزمالك أو أي منافس أخر، ولا حتى التحكيم، أتحدث عن فريقي فقط."

وأضاف: "قررنا عدم الدفع بشريف وبانون لأننا كنا نتوقع أن تكون المباراة قوي كما شاهدتم، لقد قلت للاعبين أن المصري سيعود ويمكن أن يسجل وأننا نستطيع أن نسجل هدف أو اثنين، لكن المباراة كانت حماسية وأهدرنا أهداف".