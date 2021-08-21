كارتيرون يفجر مفاجأة بشأن حارس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الحارس محمود عبد الرحيم جنش من حساباته خلال الفترة المقبلة.

وكان كارتيرون قد أعلن تشكيلة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 32 من دوري WE المصري، ولم تعرف هذه التشكيلة تواجد الحارس محمود عبد الرحيم جنش، حيث شارك محمد أبوجبل أساسيا وكان محمد عواد بديلا.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب المباراة: "كان من المقرر ان يجلس جنش على مقاعد البدلاء ولكنه ترك المعسكر لذلك سيخرج اللاعب من حساباتنا خلال الفترة المقبلة."

وسيخوض الزمالك مباراة مفصلية أمام الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل حيث أن الفوز يحسم بطولة الدوري لصالح أبناء المدرب الفرنسي.