تعرف على المباريات المنقولة مجاناً في افتتاح الدوري الايطالي موسم 2022/2021

كشفت رابطة الدوري الايطالي عن أهدافها من نقل مباريات السيري آ بشكل مجاني في الوطن العربي عبر منصة يوتيوب، قبل أن تحدد لجمهور «الكالتشيو» المباريات المنقولة في الجولة الأولى المقرر لها يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 للمرة الأولى بعد انسحاب بي إن سبورتس من المناقصة الخاصة بشراء حقوق البث في منطقتي الشرق الأوسط. وشمال أفريقيا.

وذكرت رابطة الدوري الايطالي أنها ستقوم ببث مباريات الدوري على قناتها الرسمية على منصة تبادل الفيديو يوتيوب بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد تعذر إيجاد ناقل تلفزيوني في المنطقة العربية سواء بي إن سبورتس أو الرياضية السعودية أو الشركة السعودية SSC.

وتخلت في وقت سابق، قنوات بي ان سبورتس القطرية عن نقل الدوري الايطالي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها منذ عام 2019، واكتفت بالتركيز على بطولات اليويفا (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات)، بجانب الدوري الاسباني والانجليزي.

ورغم توقع البعض استغلال القنوات الرياضية العربية الأخرى مثل السعودية الرياضية أو القنوات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد غياب بي ان سبورتس عن الساحة، إلا أن هذا لم يحدث، وعاد الجميع خطوات إلى الوراء، ما جعل الرابطة تخطو هذه الخطوة المثيرة في الوقت الحالي.

بيان رابطة الدوري الإيطالي

ذكر بيان رابطة الدوري الايطالي أنه بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس، وتزامنا مع انطلاق الدوري الإيطالي في الموسم الجديد2021/22، سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في الوطن العربي.

وأوضح بيان رابطة الدوري الإيطالي “ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم ”

وتابع “رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة.”

وأضاف البيان “في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك.”

وعن الهدف الأساسي من بث مباريات الدوري الايطالي عبر يوتيوب، ذكر بيان الرابطة “سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي ”

جدول مباريات اليوم في الدوري الايطالي المنقولة على يوتيوب

السبت 21 أغسطس

إنتر ضد جنوى – 19:30 بتوقيت السعودية 18:30 بتوقيت مصر 16:30 بتوقيت جرينتش

إمبولي ضد لاتسيو – 21:45 بتوقيت السعودية 20:45 بتوقيت مصر 18:45 بتوقيت جرينتش

الأحد 22 أغسطس

أودينيزي ضد يوفنتوس – 19:30 بتوقيت السعودية 18:30 بتوقيت مصر 16:30 بتوقيت جرينتش

روما ضد فيورنتينا – 21:45 بتوقيت السعودية 20:45 بتوقيت مصر 18:45 بتوقيت جرينتش

الإثنين 23 أغسطس

سامبدوريا ضد ميلان – 21:45 بتوقيت السعودية 20:45 بتوقيت مصر 18:45 بتوقيت جرينتش