رسميًا | السعودية تستضيف ربع ونصف ونهائي دوري أبطال آسيا 2021

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حصلت السعودية اليوم الجمعة على شرف تنظيم نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بقرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاضافة إلى الدورين ربع ونصف نهائي منطقة الغرب.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه «سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2021 عن منطقة الغرب في السعودية، إلى جانب نهائي البطولة».
وأضاف «بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع».
وكان الاتحاد الآسيوي قرّر بتاريخ 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021 بعد نجاح الفكرة في نسخة 2020 بدولة قطر.
ويُقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي بين 16 و19 أكتوبر، على أن تجري المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر أي قبل حوالي 15 يومًا فقط من انطلاق كأس العالم للأندية في اليابان.
وستلعب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بين أندية الاستقلال الطاجيكي وبيرسيبوليس الإيراني، والنصر السعودي ضد تراكتور الإيراني، والاستقلال الإيراني ضد الهلال السعودي، والشارقة الإماراتي ضد مواطنه الوحدة.
وكان الاتحاد القاري قرّر سابقاً اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي من أجل استضافة مباريات ربع نهائي ونصف نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو بين 17 إلى 20 أكتوبر.
وكانت مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيمت بنظام التجمع في السعودية والامارات والهند بسبب تداعيات فيروس كورونا. وفي الشرق، أقيمت المباريات في أوزبكستان وتايلاند.
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