شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة واتحاد كلباء في افتتاح الدوري الاماراتي

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة واتحاد كلباء في افتتاح منافسات الدوري الاماراتي موسم 2022/2021، والتي انتهت بفوز صعب للشارقة بهدف دون رد سُجل في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الشارقة بحضور جمهور للمرة الأولى منذ بداية عام 2020.

وسمح الاتحاد الاماراتي بالاشتراك مع الجهات الصحية والأمنية بحضور 60٪ من السعة الاجمالية لكل ملعب من ملاعب بطولة دوري الخليج العربي، ليظهر الجمهور الاماراتي من جديد بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا التي كانت قد ألغت موسم 2020/2019.

وقاد لاعب الوسط البرازيلي «بيرنارد دوراتي» فريق الشارقة لتحقيق الفوز في افتتاح مبارياته بمنافسات الدوري الاماراتي، حين سجل هدف الفوز الوحيد على اتحاد كلباء في الدقيقة 92.

وانضم بيرنارد أنسيو دوراتي لصفوف الشارقة خلال الميركاتو الصيفي في صفقة كلفت مليون يورو، قادمًا من نادي ايفرتون الانجليزي الذي مثله على مدار الثلاثة مواسم الماضية.

وتراجعت مشاركات اللاعب صاحب الـ 28 عامًا مع إيفرتون قد تراجعت بصورة ملحوظة في الموسم الماضي، حيث لعب 9 مباريات كبديل و3 مباريات كأساسي في الدوري الانجليزي، ليضطر بيرنارد الذي كلف انضمامه لصفوف شاختار دونيتسك الأوكراني مبلغ 25 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2013 من أتلتيكو مينيرو، لاتخاذ قرار الرحيل عن البريميرليج والذهاب إلى الدوري الاماراتي.

وفي أول مباراة له مع الشارقة، نجح بيرنارد دوراتي في تسجيل هدف بثلاث نقاط في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، ليشارك الشارقة أندية الوحدة وعجمان والعين والجزيرة وشباب الاهلي دبي والوصول في الصدارة المُبكرة للمسابقة التي تعرف باسم «دوري الخليج العربي».

وقال بيرنارد لمراسل قناة أبو ظبي بعد اللقاء «مباراة كانت صعبة للغاية بسبب الطقس والأداء الدفاعي القوي لاتحاد كلباء، لكن أعتقد أننا حققنا المطلوب في نهاية المطاف وفزنا بالنقاط الثلاثا».

فيديو هدف الشارقة امام اتحاد كلباء