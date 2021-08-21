نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري.. انتصار صعب وأمل مُعلق

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي بالجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

فاز النادي الاهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسكندرية، ليحافظ المارد الأحمر على آماله الضعيفة في المنافسة على اللقب.

ورفع الاهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك قبل جولتين من نهاية الموسم، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 49 في المركز الرابع

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث التقدم الاهلي مرتين قبل أن يعدل المصري البورسعيدي، وفي الدقيقة الأخيرة سجل المارد الأحمر هدف التقدم الثالث.

وافتتح المهاجم الشاب صلاح محسن التسجيل للنادي الاهلي في الدقيقة الثامنة، بعدما قابل عرضية نموذجية من علي معلول برأسية قوية استقرت في شباك الحارس عصام ثروت.

وأدرك عمر كمال عبدالواحد هدف التعادل لفريق المصري البورسعيدي في الدقيقة (29)، بعد مراوغة للظهير الأيسر علي معلول داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية سكنت شباك الشناوي.

وبعدها بدقائق قليلة، وبالتحديد عند الدقيقة (34)، استطاع طاهر طاهر تسجيل هدف التقدم الثاني للنادي برأسية متقنة، بعد عرضية رائعة من حسين الشحات.

وتحصل المصري البورسعيدي على ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل ركلة بعد العودة لتقنية الفيديو، نجح أحمد رفعت في تسجيلها ليتعادل لفريقه عند الدقيقة (40).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التقدم الثالث للنادي الاهلي، بعد مجهود فردي أكثر من رائع.

وتلقى الشحات تمريرة من حمدي فتحي على الجهة اليمنى، وانطلق بسرعة كبيرة ليخترق منطقة الجزاء ويسدد كرة من زاوية صعبة مرت من تحت أقدام الحارس واستقرت في شباكه.

كهربا يحسمها

وفي الشوط الثاني، خرج فريق المصري من مناطقه وحاول تسجيل هدف التعادل، تاركًا المساحات أمام مهاجمي النادي الاهلي الذين أهدروا العديد من الفرص السهلة.

وأضاع الشحات فرصة تسجيل الرابع من إنفراد صريح عند الدقيقة (69)، ولكنه تعامل باستهتار مع الكرة وسددها سهلة وضعيفة في يد الحارس.

وظهر التوتر على ملامح دكة النادي الاهلي بعد هذه إهدار تلك الفرصة خوفًا من السيناريو المتكرر في آخر المباريات، ولكن محمود كهربا حسم الثلاث نقاط في الدقيقة (80)، حينما مرر له حسين الشحات كرة على طبق من ذهب أسكنها في الشباك.

وكان البديل محمد هاني قريب من تسجيل الهدف الخامس للنادي الاهلي في الدقيقة (84)، بعدما قابل عرضية محمود كهربا بتسديدة ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة (4-2)، ضمن الجولة 32 في الدوري المصري الممتاز.

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