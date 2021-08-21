البرازيلي بيرنارد يقتل اتحاد كلباء ويقود الشارقة لأول فوز في الدوري الاماراتي

قاد لاعب الوسط البرازيلي «بيرنارد دوراتي» فريق الشارقة لتحقيق الفوز في افتتاح مبارياته بمنافسات الدوري الاماراتي، حين سجل هدف الفوز الوحيد على اتحاد كلباء في الدقيقة 92.

وانضم بيرنارد أنسيو دوراتي لصفوف الشارقة خلال الميركاتو الصيفي في صفقة كلفت مليون يورو، قادمًا من نادي ايفرتون الانجليزي الذي مثله على مدار الثلاثة مواسم الماضية.

وتراجعت مشاركات اللاعب صاحب الـ 28 عامًا مع إيفرتون قد تراجعت بصورة ملحوظة في الموسم الماضي، حيث لعب 9 مباريات كبديل و3 مباريات كأساسي في الدوري الانجليزي، ليضطر بيرنارد الذي كلف انضمامه لصفوف شاختار دونيتسك الأوكراني مبلغ 25 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2013 من أتلتيكو مينيرو، لاتخاذ قرار الرحيل عن البريميرليج والذهاب إلى الدوري الاماراتي.

وفي أول مباراة له مع الشارقة، نجح بيرنارد دوراتي في تسجيل هدف بثلاث نقاط في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، ليشارك الشارقة أندية الوحدة وعجمان والعين والجزيرة وشباب الاهلي دبي والوصول في الصدارة المُبكرة للمسابقة التي تعرف باسم «دوري الخليج العربي».