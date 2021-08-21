نتيجة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي.. كبرياء الزعيم يُنقذ جارديم

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-8-2021.

انتزع نادي الهلال فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة من مستضيفه التعاون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وانهى التعاون الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد عن طريق ليندر تاوامبا في الدقيقة (26)، ولكن كبرياء الزعيم أنقذ جارديم من الهزيمة الأولى، حيث نجح في تسجيل هدفين متتاليين، موسى ماريجا في الدقيقة (81)، والمدافع جانج هيون سو (90+3).

بدأ ليوناردو جارديم بالتشكيلة التالية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – مدالله العليان – جوستافو كويلار – محمد جحفلي – سالم الدوسري – آندري كاريلو – موسى ماريجا – بافيتيمبي جوميز.

بينما جاءت تشكيلة نيستور إل مايسترو كالآتي: كاسيو أنجوس – يزيد البكر – إياجو سانتوس – نواف الصبحي – حسن كادش – محمد أبو سبعان – ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – سميحان النابت – كاكو – ليندر تاوامبا.

واعتمد نادي التعاون على الهجمات المرتدة في ظل اتجاه الهلال للاستحواذ على الكرة، ونجح سكري القصيم في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (13)، عن طريق ليندر تاوامبا، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

وتقدم نادي التعاون بالهدف الأول في الدقيقة (27)، عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا بعد خطأ فادح مشترك بين حارس الهلال محمد المعيوف وزميله المدافع على البليهي.

وتلقى توامبا كرة طولية في ظهر البليهي، خرج لها المعيوف من أجل إبعادها لترتطم في زميله وتعود أمام المهاجم الكاميروني الذي أسكنها بسهولة في الشباك.

وحاول الهلال تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ولكنه واجه صعوبة كبيرة في اختراق الجدار الدفاعي لفريق التعاون، لينتهي بتقدم سكري القصيم بهدفٍ دون رد.

كبرياء الزعيم يُنقذ جارديم

وفي الشوط الثاني، حرك المدرب ليوناردو جارديم المياه الراكدة بإقحام سلمان الفرح بدلًا من الجحفلي في الدقيقة (45)، وياسر الشهراني بدلًا من مدالله العليان في الدقيقة (60).

وفي الدقائق الأخيرة، قلب الهلال الطاولة على التعاون، فعند الدقيقة (81)، نجح الوافد الجديد موسى ماريجا في تسجيل هدف التعادل برأسية قوية بعد عرضية متقنة من البديل ياسر الشهراني.

وأرسل البريك كرة عرضية من الجهة اليمنى لمسها الدفاع لتصل إلى الشهراني على اليسار، هيأها لنفسه وأرسل عرضية نموذجية ارتقى لها ماريجا وضربها رأسية قوية في الزاوية البعيدة للحارس كاسيو.

وبعد الهدف مباشرة، أقحم جاريم الوافد الجديد ماثيو بيريرا ولوسيانو فيتو، بدلًا من آندريه كاريلو، وجوستافو كويلار على الترتيب، من أجل إعطاء نفس جديد للخط الهجومي وتسجيل هدف الانتصار.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز المدافع جانج هيون سوو الهدف الثاني لفريق الهلال، حينما تلقى عرضية من الشهراني قابلها بتسديدة على الطائر بباطن القدم استقرت في الشباك.

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة حصدها من تعادله أمام الحزم في الجولة الأولى.