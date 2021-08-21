شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري «خطوة جديدة نحو اللقب»

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 32 من الدوري المصري، والتي انتهت بفوز صعب للزمالك بهدفين لهدف، ليقترب أكثر من التتويج بلقب الدوري قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

انتصر الزمالك بهدفين لهدف، ليحافظ على فارق النقاط بينه وبين الاهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ورفع الفارس الأبيض رصيده لـ 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاهلي الذي انتصر لحساب نفس الجولة بنتيجة 2/4 على المصري البورسعيدي.

وشهد ملعب السويس الجديد تأخر الزمالك بهدف مُفاجيء في الدقيقة 41، حمل توقيع أحمد محسن، بعد استغلال مثالي لهفوة مشتركة بين قلبي الدفاع وحارس المرمى محمد أبو جبل.

واحتاج الزمالك لريمونتادا من أجل الظفر بالنقاط الثلاث والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الأولى منذ عام 2015.

وتمكن النجم المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف التعديل عند الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، بمتابعة مثالية لتسديدة أحمد سيد زيزو التي ارتدت من حارس المرمى «عامر عامر».

واعترض لاعبو سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني على هدف أشرف بن شرقي بسبب وجود شُبهة تسلل لحظة تسديد أحمد سيد زيزو للكرة داخل منطقة الجزاء قبل مُتابعة المغربي للكرة في الشباك.

وضغط الزمالك بقوة مطلع الشوط الثاني، محاولاً خطف هدف الفوز، وهو ما نجح فيه أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء عند الدقيقة 60.

وهدد سيراميكا مرمى الزمالك بثلاث فرص محققة للتسجيل في الدقائق التي تلت هدف أحمد سيد زيزو، إلا أن حارس المرمى محمد أبو جبل تعملق في إبعاد كافة المحاولات.

شاهد اهداف الزمالك وسيراميكا