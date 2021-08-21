الامارات | بيرنارد يهدي الشارقة أول فوز في دوري أدنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنارد يهدي الشارقة أول فوز في دوري أدنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الشارقة أول ثلاث نقاط في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فريق اتحاد كلباء بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعتهما الجمعة على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الأولى.

وحقق الشارقة فوزا صعبا بهدف سجله اللاعب البرازيلي بيرنارد دوراتي في أول ظهور له مع الفريق في الوقت القاتل من المباراة "92" مستغلا خطأ دفاعي قاتل من دفاع كلباء ليكسب قلوب جمهور الشارقة بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل دون أهداف.

ورغم أن الشارقة كان الأفضل والأكثر انتشارا واستحواذا على الكرة لاسيما في الشوط الثاني الا أنه لم يترجم ذلك إلى تفوق كبير على اتحاد كلباء قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الوقت بدلا من الضائع.

شهدت المباراة حضورا جماهيريا متواضعا بعدما تم السماح للجمهور بحضور مباريات الدوري بنسبة 60%.

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