الامارات | فوز دبا الفجيرة وتعادل مسافي ورأس الخيمة استعداداً لـ «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة وتعادل مسافي ورأس الخيمة استعداداً لـ «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على حتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بملعب نادي الشارقة في الحزانة، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة. سجل هدفي دبا الفجيرة، البرازيلي جيكونهو، من ضربة جزاء، ومواطنه ديغو دا سيلفا، وسجل هدف حتا راشد سالم. بدوره أكد قائد فريق حتا لاحج حبوش، أن فريقه استفاد من المباراة بشكل كبير تمهيداً للوصول للجاهزية الكاملة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لأندية الهواة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة قوية وجيدة فنياً، والنتيجة لا تعبر عن العطاء وتبقى في النهاية مباراة ودية الهدف منها التعرف إلى الاخطاء قبل خوض المباريات الرسمية، ونحن سعداء للجهود التدريبية المميزة ودعم إدارة النادي لبناء فريق قوي ومميز». وفي مباراة ودية ثانية تعادل رأس الخيمة مع مسافي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ملعب رأس الخيمة.

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