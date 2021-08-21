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الامارات | بنزيمة يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023

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مدريد ■ رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس، تمديد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي الدولي المخضرم كريم بنزيمة ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2023. وكان بنزيمة انضم إلى النادي الملكي في 2009 وشارك معه في 560 مباراة في جميع المنافسات، وهو صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 281 هدفاً.

وخلال هذه الفترة توج بنزيمة مع ريال بلقب أربع مرات، وبلقب ثلاث مرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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