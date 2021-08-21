الامارات | ليفربول يخطط لجعل صلاح اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لجعل صلاح اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعدّ ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك وحارسه البرازيلي أليسون بيكر ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» الموثوق، أن ليفربول سيجعل من صلاح (29 عاماً) اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2023، يتقاضى حالياً مبلغاً مقداره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (نحو 270 ألف دولار).

وأضاف الموقع أن تجديد عقد صلاح بات «أولوية» لليفربول الذي يريد إتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه والظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير في الدوري الانجليزي وسجل 96 هدفاً، و204 مباريات في مختلف المسابقات وسجل 126 هدفاً.

ويحمل أرقاماً قياسية عدة، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً موسم 2017-2018، علماً بأن الرقم القياسي السابق (31 هدفاً) كان في حوزة ثلاثة لاعبين وهم الأوروغوياني لويس سواريس والبرتغالي كريستيانو رونالدو وألن شيرر.

كما أسهم صلاح في قيادة فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر، بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.

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