الامارات | «أبيض الشاطئية» يواجه موزمبيق في ثانية جولات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يواجه موزمبيق في ثانية جولات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، اليوم، مع موزمبيق عند الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الشاطئية.

وكان أبيض الشاطئية قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب التاهيتي بنتيجة 4-3، بعد الاحتكام للوقت الإضافي.

ويحل الأبيض في وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف المنتخب الإسباني، الذي يتصدر برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 8-4 في الوقت الأصلي.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية علي حمد البدواوي، خلال اجتماعه بالبعثة «نحن على ثقة أن منتخب الإمارات لديه المقومات كافة التي تجعله يظهر بصورة مشرفة في بطولة كأس العالم، خصوصاً أن اللاعبين اكتسبوا خبرات واسعة من المشاركات المختلفة تحت إشراف المدرب المواطن محمد المازمي».

وأضاف في بيان صحافي: «منتخبنا يستطيع الوصول إلى الدور القادم والمضي في البطولة لأنه مؤهل لذلك، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للخروج بنتيجة رائعة من هذه البطولة».

وأثنى البدواوي على أداء المنتخب في مباراته الأولى أمام تاهيتي، وعلى حرص الطاقمين الفني والإداري للمنتخب على متابعة الحالة البدنية للاعبين من أجل إبقائهم بأفضل حال.

والتقى علي حمد البدواوي مع الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فاطمة سامورا، وهنّأها بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم.

المنتخب في وصافة المجموعة الثانية بنقطتين خلف المنتخب الإسباني الذي يتصدر بثلاث نقاط.

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