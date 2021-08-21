الامارات | السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا و«إقصائيات» منطقة الغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا و«إقصائيات» منطقة الغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستستضيف السعودية نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والدورين ربع ونصف النهائي لمنطقة الغرب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة أمس.

وأعلن الاتحاد في بيان «يقام ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018، بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع».

وكان الاتحاد الآسيوي قرّر بتاريخ 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري الأبطال.

ويُقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي بين 16 و19 أكتوبر، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

قبل ذلك، يلعب في دور الـ16 الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني، والنصر السعودي مع تراكتور الإيراني، والاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة.

وكان الاتحاد القاري قرّر سابقاً اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي من أجل استضافة مباريات ربع نهائي ونصف نهائي منطقة الشرق.

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