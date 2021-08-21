الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2021
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الاتحاد - الرجاء 23:00
ليفربول - بيرنلي 15:30
مانشستر سيتي - نوريتش سيتي 18:00
إسبانيول - فياريال 21:30
أتلتيك بيلباو - برشلونة 00:00
إنتر ميلان - جنوى 20:30
إمبولي - لاتسيو 22:45
الدوري السعودي
الفتح - الفيحاء 19:50
الشباب - الاتفاق 21:50
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