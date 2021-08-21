اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2021

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد - الرجاء 23:00

- بيرنلي 15:30

مانشستر سيتي - نوريتش سيتي 18:00

إسبانيول - فياريال 21:30

أتلتيك بيلباو - 00:00

إنتر ميلان - جنوى 20:30

إمبولي - لاتسيو 22:45

الدوري السعودي

الفتح - الفيحاء 19:50

الشباب - الاتفاق 21:50

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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