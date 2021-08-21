الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2021

لاعب

قال مقربون من لاعب أجنبي، بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إن النادي استجاب أخيراً لشروط اللاعب، التي كان قد قدمها من قبل للإدارة، والخاصة بزيادة راتبه ومخصصاته المالية قبل تجديد عقده.

اتفاق

اتفق ناد محترف مع لاعب منتقل إليه حديثاً، أن يكون ضمن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ المباريات المقبلة ما أمكن، ولكن ليس شرطاً للتعاقد معه أن يكون في التشكيل الأساسي بشكل دائم.

تشكيلة

قال لاعب دولي إن عدم الاستقرار على التشكيلة تسبب في تلقي فريقه، الذي كان منافساً قوياً على البطولات، خسارة ثقيلة في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

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