الأهلي يهزم المصري بـ 4 أهداف مقابل هدفين ويرفع رصيده لـ 72 نقطة

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الأهلي والمصري، التي جمعتهما اليوم الجمعة، بفوز الأهلي برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل رباعية الأهلي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا، وسجل هدفي المصري عمر كمال عبد الواحد، وأحمد رفعت من ركلة جزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 72 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 49 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري، وما زال الفريق الأحمر يتمسك بالأمل في تعثر الزمالك خلال الجولتين المقبلتين على أمل أن تبتسم له الساحرة المستديرة في النهاية.