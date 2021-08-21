شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى وهانيا الحمامى يتأهلان لنصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامى المصنفة السابعة للسيدات إلى الدور نصف النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت هانيا الحمامى على منافستها جويل كينج في مباراة الدور ربع النهائى، بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-5, 9-11, 11-4, 11-4.

فيما فاز محمد الشوربجى على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3ـ2، في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 7-11, 11-7, 10-12, 11-7.

بذلك تكون مصر قد ضمنت 5 مقاعد في نصف النهائى، بتواجد كل من: نوران جوهر وهانيا الحمامى ونور الشربينى في منافسات السيدات، وعلى فرج ومحمد الشوربجى في منافسات الرجال.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.