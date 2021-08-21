شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الدورى المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام 4 مباريات ضمن الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

1 ) تم تعيين الحكم محمد معروف لمباراة غزل المحلة والبنك الأهلى.

2 ) تعيين الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة سموحة و الجونة.

3 ) تعيين الحكم سعيد حمزة لإدارة مباراة المقاولون العرب و مصر المقاصة.

4 ) تعيين الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة الإنتاج الحربى و الاتحاد السكندرى.

ومن جانب آخر دعم اتحاد الكرة الحكام ضد كل الانتقادات التى تلاحقهم من كل الاتجاهات فى الدورى الممتاز، وآخرها مطالبة الأهلى باستقدام حكام أجانب لمباريته فى الكأس والسوبر، بعدما كشف مسئولو الجبلاية، عن اختيار أربعة اطقم لإدارة مباريات خارجية أفريقيا وعربيا.

واختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال العرب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل بمدينة الرباط بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي على النحو التالي :

المصريون محمود البنا حكم ساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام مساعدين وأمين عمر حكم رابع وجهاد جريشة حكم فيديو والسوداني محمد عبد الله ديالا حكم فيديو مساعد .

في الوقت نفسه اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقمين حكام مصريين لإدارة مباراتين ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث يدير مباراة موريتانيا مع زامبيا طاقم مكون من: ابراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وهاني عبدالفتاح ومعهم احمد الغندور حكما رابعًا ، فيما يدير مباراة زيمبابوي مع جنوب افريقيا محمود البنا ويعاونه محمود ابوالرجال واحمد حسام طه ومعهم امين عمر حكما رابعًا.

كما اختارالاتحاد العربي طاقم محكمات مصريات للتحكيم في بطولة كأس العرب للسيدات التي ينطلق في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل يتكون من: شاهنده المغربي ومني عطاالله ويارا عاطف .

يأتي ذلك في إطار الاحترام الذي يلقاه التحكيم والحكام المصريين على المستويين العربي والأفريقي.