شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سيراميكا لعب قدامنا ولا كإنه بيلعب على الدورى.. ولم يفعل ذلك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف كارتيرون في تصريحات بعد المباراة: "في بداية حديثى أقدم التحية للاعبي الزمالك كنت أتمني رؤية حماس سيراميكا أمام الأهلي مثلما فعلوا أمامنا ولا كأنهم بيلعبوا على الدوري".

وتابع: "فوز مهم جدا وراض عن أداء الفريق بشكل عام ومبسوط بروح الفريق وفي الشوط الأول الهواء كان ضدنا وكنا بنلاعب خصم قوي وقدرنا نحقق هدفنا من المباراة والروتيشن بيخلي الفريق بدنيا أفضل واللي مش هيتقبل كده يبقى الموضوع صعب عليه".

وواصل: "الدوري لم ينته وبكرة هدي اللاعبين يوم راحة وبعدين هندخل معسكر يومين لماتش الإنتاج وعاوز اللاعبين يحسوا بالفرحة".

ونجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .