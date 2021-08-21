شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي والمصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى عن طريق صلاح محسن في الدقيقة التاسعة، ونجح عمر كمال عبد الواحد في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن الأهلى عاد وتقدم من جديد في الدقيقة 35 عن طريق طاهر محمد طاهر، وانتفض المصري ليدرك هدف التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد جمعة ونفذها أحمد رفعت في الدقيقة 41، ليأتى حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول ويضع الأهلى في المقدمة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم البديل محمود كهربا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الرابع للأهلى.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

ويسعى الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالي في النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم بعدما انفرد الزمالك بالصدارة برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي وحامل اللقب الأهلي قبل جولتين فقط من النهاية.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من الأهلى وشهدت الدقيقة الثانية، كرة مقوسة من حسين الشحات من الطرف الأيمن على رأس صلاح محسن سددها لكن وصلت سهلة إلى حارس مرمى المصري، بعدها جاءت كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، سددها محمد مجدي أفشة من يمين منطقة الستة ياردة تصدى لها حارس مرمى المصري ببراعة.

واصل الأهلى محاولات وهجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة من صلاح محسن إلى حسين الشحات الذي سدد كرة قوية للغاية تصدى لها حارس مرمى فريق المصري بثبات، بعدها لاحت كرة لمعلول لكنه سدد في جسد مدافع المصري أمام المرمى.

ولم تمر 9 دقائق حتى نجح صلاح محسن من ترجمة محاولات وخطورة الأهلى الى هدف أول بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول على رأس صلاح محسن الذي سددها في الشباك، وبعدها منح حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب المصري أحمد رفعت.

احتسب حكم المباراة مخالفة لصالح ياسر إبراهيم مدافع الأهلى، على أحمد جمعة لاعب المصري، ومن ثم بطاقة صفراء على الأخير بسبب الاعتراض.

وفي الدقيقة 20، نجح محمد الشناوى في انقاذ مرماه من هدف محقق في أول هجوم منظم للفريق البورسعيدي حيث سدد عمر كمال عبد الواحد على يمين الشناوي الذى تمدد بطول جسده وأنقذ مرماه من هدف التعادل.

انحصر اللعب في وسط الملعب قبل مرور نصف ساعة، وسيطر الحذر والتأمين الدفاعي على الفريقين، ما انعكس على ايقاع المباراة وميزها بالهدوء النسبي.

في الدقيقة 27 حصل المصري البورسعيدي على مخالفة من على حدود منطقة جزاء الأهلى تصدى لتنفيذها أحمد رفعت من الطرف الأيسر للأهلى، لكن الدفاع الأحمر أنقذها وأبعد الكرة لمنتصف الملعب.

ومن ركنية متقنة للمصري نجح عمر كمال عبد الواحد، في مراوغة دفاع الأهلى وتسجيل هدف التعادل من تسديدة قريبة من مرمى الشناوى.

اشتعلت المباراة بعد هدف التعادل، وحاول الأهلى مجددا وبالفعل نجح طاهر محمد طاهر من استغلال عرضية متقنة من حسين الشحات ليضعها برأسه على يسار حارس المصري عصام ثروت في الدقيقة 35.

لم يهدأ المصري وواصل انتفاضته، حتى نجح أحمد جمعة من الحصول على ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل بعد الرجوع لتقنية الفار، ليتصدى لها أحمد رفعت ويضع هدف التعادل للمصري في الدقيقة 41.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع والمقدر بثلاثة دقائق نجح حسين الشحات بمجهود فردي في اختراق دفاعات المصري وتسجيل هدف الأهلى الثالث ببراعة كبيرة من تحت اقدام عصام ثروت حارس المصري لينتهى على هدفه الشوط الأول من اللقاء.

بدأ الشوط الثانى بحذر دفاعي كبير من الأهلى وهجوم مباغت من المصري ونجح تدخلات على ماهر في فرض اسلوب اللعب على الأهلى الذى عانى من سوء تمركز مما كلفه تحمل عبء الهجوم الأخضر.

وأهدر جريندو انفراد تام بمرمى الأهلى وارتكب خطأ بعد لحاق أيمن أشرف بالكرة، بعدها مباشرة أهدر كريم العراقي فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مرمى محمد الشناوى.

اضطر على ماهر للدفع بمحمد عنتر بدلا من جريندو وهو التغيير الثالث بعد نزلو حسن على وايزي إيميكا، في محاولة لادارك هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

بحث موسيمانى عن تأمين النتيجة بعدد من التغييرات فدفع بمروان محسن ومحمد هاني وكهربا لكن بقى الوضع على ما هو عليه مع قراءة جيدة من على ماهر لمجريات اللقاء والرد بتغييرات أيضا لها دور هجومي كبير.

ونجح البديل محمود عبد المنعم كهربا في استغلال تمريرة حسين الشحات ليضع الهدف الرابع للأهلى في الدقيقة 80 من زمن المباراة ليؤمن فوز فريقه ويريح الأعصاب، وبعدها بثلاثة دقائق أهدر محمد هانى فرصة تسجيل الهدف الخامس حينما سدد في العارضة لمرمى المصري.