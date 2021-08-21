شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. التعادل يحسم مباراة انبى و طلائع الجيش 1-1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة إنبى و طلائع الجيش في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء أهداف الشوط الأول عن طريق زياد كمال لاعب فريق انبى في الدقيقة 5 بينما جاء هدف التعادل عن طريق مصطفى جمال لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 22 من علامة الجزاء .
وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 43 نقطة بينما ياتى طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة .
وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى : في حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى
في خط الدفاع .. على فوزى ، زياد بوغطاس ، إبراهيم القاضي ، مصطفى دويدار
في خط الوسط ..أحمد يوسف ، طلاح ريكو ، جودى ، زياد كمال
في الهجوم .. مصطفى شلبى ، جون إيبوكا
بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد باسم
في خط الدفاع .. محمد ناصف ، إسلام جمال ، خالد سطوحى ، زولا
في خط الوسط .. فرانك ، عمرو السيسى ، أحمد سمير ، محمد جمال
في الهجوم .. عمرو جمال ، ناصر منسى