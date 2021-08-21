شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن استبعاد جنش حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خروج الحارس محمود "جنش" من قائمة الفريق لنهاية الموسم بسبب الاعتراض على قرارات الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة اليوم أمام سيراميكا.

وأوضح الفرنسي كارتيرون خلال المؤتمر الصحفى أن الحارس محمود جنش عقب أبلاغة بعدم اللعب أساسى في مباراة اليوم أمام سيراميكا قام بمغادرة معسكر الفريق دون إبلاغ أحد.

وواصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً. ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .