شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقود احتفالات الزماك بعد الاقتراب من حسم الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، احتفالات اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى على ستاد السويس بعد الفوز بنتيجة 2 / 1 على سيراميكا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .