7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021

نجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

أحمد حسن: الأهلى فقد 24 نقطة بالدورى والإجهاد لا يرفع المسؤولية عن اللاعبين

يرى أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن الاجهاد بسبب ضغط المباريات، لا يعفى لاعبى النادى الأهلى من المسؤولية في خسارة الورى العام، وقال الصقر عبر شاشة أون تايم سبورت: ظاهرة غريبة على الأهلى أن يخسر 24 نقطة في الدورى بالتأكيد هناك ضغوط أفريقية، ولكن هذا لا يعفيه من فقدان النقاط، هناك جزء كبير يقع على مسؤولية اللاعبين في فقدان النقاط، الدور الأول الأهلى خسر 14 نقطة قبل الدخول في ضغط المباريات، لم نكن نرى أن الأهلى يتقدم ثم تتعادل معه الفرق هذه أيضاً ظاهرة غريبة.