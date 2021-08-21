شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وواصل تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .

وبهذه النتيجة ، تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

وشهدت المباراة ضغط مكثف من الزمالك وسط دفاع قوى من سيراميكا الذى يحاول استغلال تقدم لاعبى الزمالك والاعتماد على الجمة المرتدة.

وفى الدقيقة 23 شن الزمالك هجمة خطرة عن طريقة تسديدة من شيكابالا مرت لأشرف بن شرقى وحاول تسجيلها فى المرمى إلا إنها جاءت أعلى من المطلوب، وفى الدقيقة 26 اخترق شادى حسين لاعب سيراميكا دفاع الزمالك بمهارة عالية، وسدد كرة نحو المرمى تكاد تكون الأخطر.

وفى الدقيقة 41 نجح أحمد محسن لاعب سيراميكا فى تسجيل الهدف الأول مستغل خروج محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ، ليتقدم لفريقه ، ولكن قبل نهاية الشوط الأول نجح بن شرقى فى التعادل للزمالك فى الدقيقة 46 .

وفى الدقيقة 58 احتسب محمد الحنفى حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ، ونجح أحمد زيزو فى احرازها هدف للزمالك .

وحاول لاعبو سيراميكا على إدارك هدف التعادل قبل نهاية المباراة ولكن دفاع الزمالك نجح فى التصدى لهجمات فريق سيراميكا .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي، فى الهجوم.. سيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين.



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