شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: توقعت صعوبة مباراة المصري.. ورفضت المغامرة ببانون وشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة 32 من عمر الدوري، مؤكدا أنه كان يتوقع أن تكون مباراة صعبة وليست سهلة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي إنه توقع صعوبة المباراة وإنها لن تكون سهلة وهو ما حدث، مشيرا إلى أن المصري ليس فريقا سهلا ويلعب مباراة مفتوحة وكنا نتوقع أن تكون مواجهة شرسة.

وأوضح أن فريقه نجح في التعامل مع المباراة وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وكان بإمكاننا مضاعفة النتيجة بأكثر من ذلك، ولكن سعداء بالفوز والعودة لسكة الانتصارات.

وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية المباراة لكنه رفض المغامرة بالثنائي بدر بانون لأنه عائد من الإصابة بكورونا، وكذلك محمد شريف، مؤكدا أنه كان يخشى أن يشارك في المباراة ويغيب فترة طويلة وفكرت فى الحفاظ عليهما ونجحنا في الفوز على المصري الذي يلعب كرة بطريقة مفتوحة.

وأضاف أنه لا يتحدث عن المنافس ويتحدث عن فريقه فقط ولا يعرف نتائج الطرف الثاني وتركيزه مع فريقه من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.