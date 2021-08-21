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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفوز على سيراميكا 2-1 ومباراة واحدة تفصله عن التتويج بلقب الدورى
الزمالك يفوز على سيراميكا 2-1 ومباراة واحدة تفصله عن التتويج بلقب الدورى
نجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.
الأهلى يهزم المصري 4 - 2 ويواصل مطاردة الزمالك على لقب الدورى
حقق فريق الأهلى فوزا هاما على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
اللجنة الأولمبية تعلن جدول زمنى لانتخابات الاتحادات الرياضية
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بيان رسمي تعلن فيه الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ابتداءا من يوم 28 اغسطس الجاري ، وفقا لجدول زمني محدد في البيان ، حيث طالبت اللجنة الأولمبية من جميع رؤساء الاتحادات بعقد اجتماع في الفترة من 21 اغسطس حتي يوم 24 من نفس الشهر لتحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بكل اتحاد .
وادى دجلة يهزم الإسماعيلى بثنائية فى رحلة تأمين البقاء بالدورى
نجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
أحمد حسن: الأهلى فقد 24 نقطة بالدورى والإجهاد لا يرفع المسؤولية عن اللاعبين
يرى أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن الاجهاد بسبب ضغط المباريات، لا يعفى لاعبى النادى الأهلى من المسؤولية في خسارة الورى العام، وقال الصقر عبر شاشة أون تايم سبورت: ظاهرة غريبة على الأهلى أن يخسر 24 نقطة في الدورى بالتأكيد هناك ضغوط أفريقية، ولكن هذا لا يعفيه من فقدان النقاط، هناك جزء كبير يقع على مسؤولية اللاعبين في فقدان النقاط، الدور الأول الأهلى خسر 14 نقطة قبل الدخول في ضغط المباريات، لم نكن نرى أن الأهلى يتقدم ثم تتعادل معه الفرق هذه أيضاً ظاهرة غريبة.
رفض مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، التعليق قبيل مباراة سيراميكا عن أسباب استبعاد محمود جنش حارس الفريق، حيث أكدوا إن الأمر مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رافضين الكشف عن أسباب استبعاد حارس الفريق بعدما كان النادي أعلن بشكل رسمي ضمه إلى معسكر الفريق ثم وصل الفريق بدونه لملعب مواجهة سيراميكا.
انتهاء أزمة بطاقة أحمد ياسر وبادجى .. وريان يخوض أول مباراة بتركيا غداً
كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الأزمة الخاصة بالبطاقة الدولية لأليو بادجى وأحمد ياسر ريان لاعبا الفريق الأحمر انتهت منذ قليل، حيث قام اتحاد الكرة بإستثناء اللاعبان على السيستم الخاص بالجبلاية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "تم إرسال البطاقة الدولية لبادجى إلى نادى إميان الفرنسي كما أرسل اتحاد الكرة البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان الى نادى ألتاى التركى".
حسين لبيب عن أنباء مفاوضات الزمالك مع عمرو وردة : كلام فارغ لا تصدقوا
رد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة بنادي الزمالك، على التقارير الصحفية الإماراتية التي تناولت أنباء مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب عمرو وردة، بعدما تم عرضه علي النادي من قبل بعض وكلاء اللاعبين.
تقام اليوم جلسة استماع للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عن طريق تطبيق "زوم"، مع مسئولى ناديى وادى دجلة وطلائع الجيش، لنظر الشكوى المقدمة من نادي دجلة بسبب إشراك اللاعب محمد ناصف فى مباراة الفريقين فى الدور الاول بالدورى.