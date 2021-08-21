شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 20 / 8 / 2021 إقامة أربعة مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصري يأتي في مقدمتها مواجهة الأهلى والمصرى والزمالك مع سيراميكا، وكانت جميعها عامرة بالأهداف.

وجاءت أهداف المباريات كالتالى..

الإسماعيلى 2 – 0 دجلة

نجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49 ، 62 .

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر .

إنبى 1 – 1 طلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة إنبى و طلائع الجيش في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء أهداف الشوط الأول عن طريق زياد كمال لاعب فريق انبى في الدقيقة 5 بينما جاء هدف التعادل عن طريق مصطفى جمال لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 22 من علامة الجزاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 43 نقطة بينما ياتى طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة .

الأهلى 4 – 2 المصرى

حقق فريق الأهلى فوزا هاما على نظيره المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى عن طريق صلاح محسن في الدقيقة التاسعة، ونجح عمر كمال عبد الواحد في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 29، لكن الأهلى عاد وتقدم من جديد في الدقيقة 35 عن طريق طاهر محمد طاهر، وانتفض المصري ليدرك هدف التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها أحمد جمعة ونفذها أحمد رفعت في الدقيقة 41، ليأتى حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول ويضع الأهلى في المقدمة بالهدف الثالث، قبل أن يختتم البديل محمود كهربا مهرجان الأهداف مسجلا الهدف الرابع للأهلى.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث برصيد 49 نقطة برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

الزمالك 2 – 1 سيراميكا

نجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة .