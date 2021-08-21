شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يهدر فرصة إضافة الهدف الخامس للأهلي في مرمى المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر محمد هاني لاعب الأهلي فرصة تسجيل الهدف الخامس لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة على الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من ، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق، خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر، خط الهجوم: صلاح محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا ومحمد هاني.

فيما أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما مساء الجمعة على الإسكندرية، لحساب الأسبوع الـ32 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل المصري من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: حجاج عويس، احمد شوشة، كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، خط الهجوم: محمد جريندو وأحمد جمعة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب البطولة والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض المصري مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 49نقطة جمعها من 31 مباراة، بعدما حقق الفوز في13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 لقاءات.